نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. 55 ألف مشجع في مباراة الأهلي والترجي التونسي بإياب نهائي إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى النادي الأهلي موافقة الجهات الأمنية على حضور 55 ألف مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر إن النادي الأهلي حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور 55 ألف مشجع لمباراة فريق الكرة أمام الترجي التونسي بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

55 ألف مشجع في مباراة الأهلي والترجي

وأضاف المصدر بأن النادي الأهلب سيحصل على ٥٢ ألف و٣٠٠ تذكرة، فيما سيكون العدد المتبقي لجمهور الترجي التونسي.

وكان الأهلي قد تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى نظيره مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة.

