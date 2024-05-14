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أحمد جودة - القاهرة - شن محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، هجومًا على تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، مؤكدًا أن تصريحاته ضد اللاعبين والدوري المصري لا تليق ولم يكن صائبًا بها.

وقال صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " أرفض تصريحات حسام حسن، لأن ذلك سيبسبب صناعة فجوة بينه وبين اللاعبين، لأنه شاء أم أبى سيختار من هؤلاء اللاعبين ولن يستورد من الخارج".

محمد صلاح يشن هجوما على حسام حسن بسبب تصريحاته الأخيرة

وأستطرد: "أتمنى من اتحاد الكرة تعيين إعلامي متخصص يتحدث باسم حسام حسن، ليبتعد هو عن الحديث عبر وسائل الإعلام أو التصريحات الصحفية، وأتمنى منه الهدوء".

وتابع مدرب الزمالك الأسبق: "تلك التصريحات كان حسام حسن كان في غنى عنها تماما، وكان من الممكن أن يؤجل تصريحاته حتى تحقيق التأهل إلى كأس العالم، وبعد ذلك يهاجم كما يريد".

واختتم: "محمد شحاتة لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، من المواهب في الدوري المصري والذي قد يستفاد منه الجهاز الفني للمنتخب الأول خلال الفترة المقبلة".

وكانت تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قد أثارت حالة من الجدل، بسبب انتقاده للاعبي الدوري خلال المؤتمر الصحفي قبل معسكر منتخب مصر في شهر يونيو المقبل، حيث قال: "أغلب لاعبي مصر تنقصهم المهارة الأساسية في كرة القدم".

