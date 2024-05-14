الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء Tottenham x Manchester City مباراة مان سيتي وتوتنهام بالبريميرليج دون تقطيع

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أحمد جودة - القاهرة - الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء Tottenham x Manchester City مباراة مان سيتي وتوتنهام في الدوري الانجليزي دون تقطيع، حيث يحل نادي مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا علي نظيره نادي توتنهام، على أرضية استاد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024.

وينتظر عشاق كرة القدم الانجليزية مباراة من العيار الثقيل بين الفريقين الانجليزيين، بينما ‎يحتل مانشستر سيتي حاليًا صدارة الترتيب برصيد 85 نقطة، وفي المقابل يتواجد توتنهام هوتسبر في المركز الخامس برصيد 63 نقطة.



‎موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي 2024

‎ويلتقي فريق مانشستر سيتي بنظيره فريق توتنهام في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء 14 مايو.



‎القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2024

‎تذاع مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، في الجولة الـ 34 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024، عبر قناة بي إن سبورت 1، وعلي قناة beIN 4 K، ويتولى إدارة التعليق على أحداث المباراة المعلق الرياضي خليل البلوشي.

مانشستر سيتي يواجه توتنهام في «مباراة الموسم»

يحل نادي مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على توتنهام هوتسبير، في المباراة التي تقام على ملعب "توتنهام"، مساء اليوم الثلاثاء، والمؤجلة من منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر آرسنال.

في المقابل يأتي توتنهام هوتسبير في المركز الخامس برصيد 63 نقطة بفارق 5 نقاط عن أستون فيلا في المركز الرابع علما بأنه لعب مباراة أكثر.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لتحقيق الفوز الثامن على التوالي من أجل اقتناص صدارة الدوري الإنجليزي في ظل الصراع الشرس مع آرسنال.

وحقق الفريق السماوي 16 انتصارا مقابل 3 تعادلات في آخر 19 جولة، ويسعى لمواصلة المنافسة على صراع لقب الدوري الإنجليزي مع آرسنال.

وحال حقق فريق المدرب بيب جوارديولا الفوز على توتنهام سيتربع على عرش البريميرليج ويكفيه الفوز على وست هام في الجولة الأخيرة للتتويج بلقب البريميرليج للموسم الرابع على التوالي، دون النظر لنتائج آرسنال.

من جهته، يتسلح توتنهام بعامل الأرض والجمهور، وسيحاول الخروج بنقاط المباراة كاملة، من أجل القتال على آماله في حجز مقعد بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وانتهت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير هذا الموسم بالتعادل 3-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد".