نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد وسموحة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إسلام عوده

أعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة سموحه المقرر لها فى الرابعة عصر اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد وسموحة في دوري نايل

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى:

حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح، سيف تقا، محمود شبانه، كريم الديب.

خط الوسط: عمر الوحش، أحمد عادل ميسى، الحبيب حسن، ناصر ناصر، فان ديرك.

خط الهجوم: بواتنج.

وأعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به فريقه مباراة اليوم.

وجاء تشكيل سموحه كالاتى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، جاستيس أرثر، محمد ميدو، طارق علاء.

خط الوسط: محمد كناريا، ابوبكر ليادى، مصطفى البدرى، عمرو قلاوه، دوكو دودو.

خط الهجوم: حسام حسن.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 35 نقطة بينما يأتى سموحه فى المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

