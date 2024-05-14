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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن موعد رحيل المدافع الفرنسي رافائيل فاران لاعب الشياطين الحمر عن الفريق.

وكان اللاعب الفرنسي صاحب ال 31 عامًا كان قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد في أغسطس 2021، قادمًا من فريق ريال مدريد الإسباني.

رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل فاران نهاية الموسم

وخاض خلال مشواره مع الفريق 93 مباراة، وقاد فريقه للفوز ببطولة كأس كاراباو عام 2023 على ملعب ويمبلي.

وشارك فاران مع مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز في 67 مباراة، ويغيب عن مانشستر يونايتد منذ 4 ابريل الماضي بداعي الإصابة في المباراة التي انتهت بالهزيمة 4-3 أمام تشيلسي.

ويسعى فاران للتعافي من الإصابة ليصبح متاحًا قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي.