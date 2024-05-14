عاجل.. 27 ألف مشجع لمباراة الترجي أمام الأهلي في ذهاب نهائي إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تم الاتفاق خلال الاجتماع الفني الذي عُقد صباح اليوم، الثلاثاء، بشأن مباراة الترجي والأهلي التس من المقرر لها أن تقام السبت المقبل على ملعب رادس، عن الموافقة على حضور 27 ألف مشجع للمباراة.

27 ألف مشجع لمباراة الترجي أمام الأهلي في ذهاب نهائي إفريقيا

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي بنظيره الترجي على ملعب حمادي العقربي برادس، يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً، في إطار منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحيبما أعلنت إذاعة موزاييك التونسية: "إن الاجتماع أسفر عن الموافقة على حضور 27 ألف مشجع للمواجهة، حيث سيتم طرح التذاكر بداية من يوم الخميس الموافق 16 مايو، بواقع طرح 9150 تذكرة للبيع، بسعر 50 دينارا، بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية لجماهير الترجي والتي تبلغ نحو 17 ألف".

ونجح الترجي في تخطي عقبة صن داونز في نصف النهائي، بعدما فاز ذهابا وإيابا بهدف دون رد، فيما تخطى الأهلي عقبة مازيمبي الكونغولي بتعادله سلبيا في الذهاب وفوزه في الإياب بثلاثية نظيفة دون رد.

ويسعى الأهلي لحصد اللقب الغالي ولذلك للمرة الثانية عشر في تاريخه بعدما تُوج به على حساب الوداد المغربي في الموسم الماضي، بالفوز ذهابا بهدفين مقابل هدف والتعادل في الإياب بهدف مقابل هدف.

