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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن الحكم الذي تولى مهمة إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد على ملعب ويمبلي بلندن في الأول من يونيو المقبل.

اليويفا" يعلن حكم مواجهة ريال مدريد ودورتموند في نهائي دوري الأبطال

على أن يتولى مهمة إدارة المباراة الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش ويرافقه نيجك كايتازوفيتش ورادي أوبرينوفيتش، كمساعدي حكم تقنية الفيديو "الفار".

ويرافقه توماز كلاننيك وأندراز كوفاتشيتش مساعدين، كما أن فرانسوا ليتكسييه، وسيريل موجنييه، كحكم رابع وحكم مساعد احتياطي.

وجدير بالذكر أن سلافكو فينتشيتش كان قد سبق له تولى مهمة إدارة سبع مباريات خلال النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا لكنه لم يسبق له إدارة أي مباراة لريال مدريد.

ومن جهة أخرى، قام فينتشيتش بإدارة مباراة واحدة لدورتموند هذا الموسم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، والتي فاز بها الفريق الألماني برباعية لهدفين.

