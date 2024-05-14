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أحمد جودة - القاهرة - سيرتدي ريال مدريد زيه الأبيض الأول في نهائي دوري الأبطال على ملعب ويمبلي في الأول من يونيو، أمام بروسيا دورتموند، وفقًا لما أعلنه "يويفا"، على الرغم من أنه سيلعب بصفته زائرًا.

وسيرتدي بروسيا دورتموند زيه الأصفر والاسود.

أبطال أوروبا.. "الملكي" سيرتدي الأبيض في ويمبلي

وسيرتدي حارس الألمان زيًا برتقاليًا بالكامل، في حين سيرتدي حارس الريال اللون الأخضر.

وسيكون الريال الفريق الذي سيتدرب أولًا على الملعب عشية المباراة من الساعة 17:15 حتى الساعة 18:15.

قبلئذٍ، سيختار أنشيلوتي واحدًا من لاعبيه ويمثل في المؤتمر الصحافي للمباراة.