الرياضة

أبطال أوروبا.. "الملكي" سيرتدي الأبيض في ويمبلي

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أحمد جودة - القاهرة - سيرتدي ريال مدريد زيه الأبيض الأول في نهائي دوري الأبطال على ملعب ويمبلي في الأول من يونيو، أمام بروسيا دورتموند، وفقًا لما أعلنه "يويفا"، على الرغم من أنه سيلعب بصفته زائرًا.

وسيرتدي بروسيا دورتموند زيه الأصفر والاسود.

أبطال أوروبا.. "الملكي" سيرتدي الأبيض في ويمبلي

وسيرتدي حارس الألمان زيًا برتقاليًا بالكامل، في حين سيرتدي حارس الريال اللون الأخضر.

وسيكون الريال الفريق الذي سيتدرب أولًا على الملعب عشية المباراة من الساعة 17:15 حتى الساعة 18:15.

قبلئذٍ، سيختار أنشيلوتي واحدًا من لاعبيه ويمثل في المؤتمر الصحافي للمباراة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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