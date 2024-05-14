نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما الجديد عن مستقبل برونو وعودة ليساندرو؟ تين هاج يسلط الضوء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن آرائه بشأن مستقبل برونو فيرنانديز مع الفريق في المرحلة القادمة.

صرّح المدير الفني الهولندي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة قائلًا: سيعود ليساندرو مارتينيز إلى الفريق، حيث شارك في بعض التدريبات معنا، ونتوقع أن يكون جاهزًا إذا سارت الأمور بشكل جيد في الحصص التدريبية.

استعدادات الفريق ومشاركة اللاعبين

أردف المدير الفني: علينا أن نتحقق من جاهزية برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد وويلي كامبوالا للانضمام إلى القائمة.

وتابع: تعرض راسموس هويلوند لثلاث إصابات هذا الموسم، لكنه تمكن من تسجيل 14 هدفًا، وهو رقم قياسي ممتاز للاعب شاب.

عندما قررنا التعاقد معه، كنا نرى فيه لاعبًا لموسمنا الحالي وللمستقبل، يتمتع بشخصية قوية للغاية.

مستقبل فيرنانديز ودور اللاعبين الأساسيين

واختتم حديثه قائلًا: مستقبل برونو؟ لقد كان لاعبًا مهمًا للغاية لمانشستر يونايتد على مر السنوات، ونجح في صنع أكبر عدد من الفرص في الدوري الإنجليزي. من الواضح أنه يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا.

يونايتد يتجهز

يتأهب مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل.

صراع المراكز في الدوري الإنجليزي

يتواجد مانشستر يونايتد بالمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز السادس برصيد 57 نقطة.