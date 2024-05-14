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أحمد جودة - القاهرة - تم توقيع برتوكول تعاون بين الاتحاد المصري لكرة السرعة برعاية النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد والمعهد العالي للتكنولوجيا برئاسة جمال محمد هاشم رئيس مجلس الادارة وعميد المعهد وفروعه.

توقيع برتوكول التعاون بين الاتحاد المصري لكرة السرعة والمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان

وتم الاتفاق علي تسخير كافة إمكانيات المعهد من صالات وملاعب والتعاون الفني مع الاتحاد المصري والإدارة الفنية بقيادة ك علي جمعة المدير الفني للاتحاد لخدمة طلاب وطالبات المعهد في جميع الفروع، حيث أن المعهد يضم العديد من ابطال الجمهورية وأبطال العالم أمثال اللاعبة ندي خالد بطلة العالم.

وحضر مراسم التوقيع عن الاتحاد المصري طه فتحي شرف أمين صندوق الاتحاد وعلي جمعة المدير الفني للاتحاد، وعن المعهد العالي للتكنولوجيا الدكتور عصام عبد العاطي وكيل المعهد لشئون الطلاب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة رضوي غزالة المشرف العام علي إدارة رعاية الطلاب.