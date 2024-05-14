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أحمد جودة - القاهرة - تحدث رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سينضمّ هذا الصيف إلى ريال مدريد لمدة 5 مواسم.

مبابي ينضم إلى ريال مدريد الموسم المقبل

قال تيباس في حوار "أولي" الأرجنتينية "حسنًا يا صديقي، سيأتي العام المقبل إلى مدريد. الموسم المقبل، نعم، نعم".

وأوضح تيباس أن الفريق الملكي والمهاجم الفتاك البالغ 25 عامًا توصّلا لاتفاق ينضم فيه هداف مونديال 2022 لمدة خمس سنوات.

وأضاف أن مبابي "أحد أفضل اللاعبين في العالم. لكن حسنًا، هناك فينيسيوس وبيلينيجهام، سيكون لمدريد تشكيلة قوية".

وبعد ضمانه استعادة لقب الدوري المحلي من غريمه برشلونة للمرة الـ36 في تاريخه، يخوض ريال نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل ضد بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب ويمبلي في لندن.