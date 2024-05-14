نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرحيل أم الاستمرار؟.. مصير كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية بأن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر يحسم مصيره مع العالمي، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير أن كريستيانو رونالدو يظهر اهتمامًا بتجديد تعاقده مع نادي النصر السعودي.

رونالدو يرغب في الاستمرار مع النصر

ووفقًا للصحفي بن جاكوبس، يسعى رونالدو لإضافة موسم آخر إلى مدة عقده الحالية، معبرًا عن رغبته في الاستمرار مع الفريق.

وأشارت المصادر إلى أن رونالدو يعطي الأولوية للعب مع النصر في المواسم القادمة، رغم تلقيه عروضًا من أندية أوروبية مؤخرًا. يُذكر أن عقد رونالدو مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سينتهي بنهاية العام 2025.

في الوقت نفسه، يستعد النصر لمواجهة الهلال في مباراة مهمة يوم الجمعة المقبل، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.