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أحمد جودة - القاهرة - يلعب الألماني توني كروس، نجم وسط ريال مدريد، دورا في تحديد مستقبل زميله الكرواتي لوكا مودريتش.

توني كروس يحدد بقاء مودريتش من عدمه في ريال مدريد

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، ما يزال مودريتش غير مستقر بشأن مستقبله حتى الآن، لأن ريال مدريد لم يتواصل معه.

وكشف البرنامج الإسباني أن مودريتش طلب موعدًا مع كبار المسؤولين في ريال مدريد، لكنه لم يتلقَ أي رد حتى الآن.

وأشار إلى أن كروس لديه عرض لتجديد عقده من ريال مدريد، وعلى الأغلب سيوافق عليه.

وأوضح البرنامج الإسباني أن كروس لم يرد على عرض ريال مدريد حتى الآن، لذلك يوجد قلق بين مسؤولي الميرنجي بشأن هذا الأمر.

وذكر البرنامج الإسباني أن كروس إذا قرر الاعتزال وعدم تجديد عقده، فإن هذا الأمر سيزيد من فرص بقاء مودريتش كثيرا، لكن إذا وافق على التجديد ستكون فرص النجم الكرواتي للاستمرار ضئيلة للغاية.