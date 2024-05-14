إيريك تراوري يقود هجوم الإسماعيلي أمام طلائع الجيش في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحل فريق الإسماعيلي ضيفًا على نظيره طلائع الجيش، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة دوري نايل.

تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة طلائع الجيش في دوري نايل

وضم تشكيل الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش كلا من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد عمار - محمد دسوقي - حاتم سكر.

خط الوسط: عمر الساعي - هشام محمد - محمد مخلوف - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: إيريك تراوري - نادر فرج.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد فوزي - حمدي النقاز - عماد حمدي - محمد حسن - محمد عبد السميع - باسم مرسي - بشار أشرف - عبد الرحمن الدح - مروان حمدي.