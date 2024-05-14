شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي وتوتنهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي 2024

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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي و توتنهام Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي 2024

يستعد عشاق الكرة الإنجليزية لمشاهدة مباراة نارية تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023/2024.

وتُقام المباراة على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير، وتحمل في طياتها أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز من أجل تحقيق أهدافه في نهاية الموسم.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشيستر سيتي وتوتنهام من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مانشستر سيتي يواجه توتنهام في معركة حاسمة

يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر آرسنال.

ويسعى الفريق السماوي للفوز في هذه المباراة من أجل حسم لقب الدوري لصالحه قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

في المقابل، يحتل توتنهام المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة.

ويحتاج توتنهام للفوز في هذه المباراة من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وتُعد هذه المباراة بمثابة صراع قوي بين فريقين يسعيان لتحقيق أهدافهما في ختام موسم مثير ومليء بالمفاجآت.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام لتكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي من يوم الثلاثاء 14 مايو 2024.

وتُقام المباراة على أرضية ستاد توتنهام هوتسبير وتأتي ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023/2024.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

تُنقل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام حصريًا على قنوات بي إن سبورت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بعض المعلومات حول القناة الناقلة:

اسم القناة: بي إن سبورت 1 HD

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة على منصة بي إن سبورت الرقمية عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

جدول ترددات قنوات بي إن سبورت

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ بي إن سبورت 1 HD 12604 أفقي 27500 3/2 بي إن سبورت 2 HD 12526 أفقي 27500 3/2 بي إن سبورت 3 HD 12578 أفقي 27500 3/2 بي إن سبورت 4 HD 12632 أفقي 27500 3/2

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي قبل مباراة اليوم



يحتل آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 85 نقطة.

ويُعتبر هذا الفارق ضئيلًا مما يجعل الصراع على اللقب محتدمًا للغاية في الجولات المتبقية من الموسم.

أما نادي توتنهام، فيحل في المركز الخامس برصيد 63 نقطة، ويحتاج إلى الفوز في مباراته اليوم أمام مانشستر سيتي من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

تشكيل مانشستر سيتى المتوقع ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي



جاء تشكيل مان سيتى المتوقع ضد توتنهام اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر- جون ستونز- روبن دياز- يوشكو جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا- رودريجو- كيفين دي بروين.

الهجوم: جريمي دوكو- إيرلينج هالاند- فيل فودين.

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مان سيتى في الدوري الإنجليزي



تاتي تشكيلة توتنهام المتوقعة ضد مانشستر سيتى في الدوري الإنجليزي كما يلي: