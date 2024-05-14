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أحمد جودة - القاهرة - أكد إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة أن فريقه يواجه معركة شرسة لتحقيق هدفه المتمثل في إنهاء موسم الدوري الإسباني في مركز الوصيف.

"معركة شرسة" نجم برشلونة يتحدث عن صراع المركز الثاني في الليجا

وقال مارتينيز لمحطة "موفيستار" إن "الطريق مازال طويلا، ستكون معركة حتى النهاية، جيرونا قوي للغاية".

وأضاف "الأمر بأيدينا الآن، أعتقد أن الفريق جيد للغاية، هي ثلاث نقاط قيمة، ارتكبنا بعض الأخطاء في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني أعتقد أنه كان بمقدورنا إنهاء الأمور مبكرا".

من جانبه قال لامين يامال "كانت مباراة مهمة لاستعادة المركز الثاني، وسنحاول حصد النقاط التسع المتبقية".