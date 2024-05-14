نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى.. ديبالا في مدريد هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية عن مفاجأة كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بشأن مصير الأرجنتيني باولا ديبالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي.

ويرتبط اسم ديبالا بالرحيل عن صفوف روما في الميركاتو الصيفي القادم، وذلك بعد اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه في الصيف.

أتلتيكو مدريد يقترب من ضم ديبالا

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن نادي أتلتيكو مدريد يخطط إلى التعاقد مع باولو ديبالا نجم نادي روما الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

ويمتلك ديبالا شرطًا جزائيًا مع روما والذي تبلغ قيمته نحو 12 مليون يورو وسيكون أتليتكو مدريد مضطرًا لدفعه من أجل الحصول على خدماته.

يذكر أن ديبالا يحظى باهتمام عدد من أندية الدوري السعودي أيضًا ولكن الأقرب رحيله إلى أندية أوروبا للعب في دوري أبطال أوروبا بعد أن فقد فرصته في التأهل إليها مع روما.