نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحه يفوز على الاتحاد السكندرى بثنائية ويصعد للمركز الخامس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه على نظيره الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما عصر اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح حسام حسن التسجيل فى الدقيقة 35 وأضاف محمد سعيد

" مكرونه" الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد سموحه إلى 34 نقطة ويصعد للمركز الخامس ويتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 35 نقطة ويظل فى المركز الرابع.

جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب وحاول كل فريق تهديد مرمى الآخر إلى أن تمكن حسام حسن مهاجم من تسجيل الهدف الأول لفريقه عندما تسلم الكرة على صدره داخل منطقة الجزاء وسددها فى مرمى المهدى سليمان حارس الاتحاد السكندرى وينتهى الشوط الأول بتقدم سموحه بهدف دون رد.



وفى الشوط الثاني حاول الاتحاد السكندرى إدراك التعادل وسعى سموحه للحفاظ على الهدف وإضافة هدف آخر.

وتبادل الفريقين الهجمات دون خطورة حقيقية إلى أن تمكن محمد سعيد "مكرونه" من تسجيل الهدف الثاني لسموحه فى الدقيقة 87 لتنتهي المباراة بفوز سموحه بهدفين دون رد.

وصبت جماهير الاتحاد السكندرى غضبها على الجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى.

والجدير بالذكر أن العشرى تقدم باستقالته عقب فوزه على المقاولون العرب إلا أن تراجع عنها بعد تدخل محمد مصيلحى رئيس النادى وإقناعه بالتراجع.