الرياضة

الاتحاد السكندري يفاوض خالد جلال

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب خالد جلال المدير الفني السابق لفاركو من تولى منصب مدرب لفريق الكرة بنادي الإت

حاد السكندري  خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدورى العام وآخرها الهزيمة أمام سموحة بهدفين دون رد فى الدورى. 

الاتحاد السكندري يفاوض خالد جلال 

وكشفت مصادر مقربة من إدارة الإتحاد ان مجلس الإدارة نجح فى التوصل لإتفاق مناسب مع خالد جلال أملا فى التواجد بالمربع الذهبي نهاية الموسم. 

وخلال ساعات سيتم الانتهاء من تفاصيل العقد فى ظل العلاقه الودية التى تجمع خالد جلال مع محمد مصيلحى رئيس النادي، وكان خالد جلال قد رفض عرضا رسميًا منذ أيام في الدورى الليبى.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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