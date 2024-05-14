نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد بيبو يطير إلى تونس لترتيب استقبال بعثة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يطير خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى تونس الكابتن سمير عدلي المدير الإداري خلال ساعات، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم.



ويأتي سفر خالد بيبو إلى تونس من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات المتعلقة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب.

وذلك قبل مواجهة الترجي في ذهاب الدور النهائي لدوري الأبطال المحدد له السبت المقبل.

وتتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى تونس مساء غد الأربعاء.