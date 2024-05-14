لوس أنجلوس الأمريكي يعلن تعاقد مع أوليفيه جيرو

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، اليوم الثلاثاء تعاقده رسميًا مع المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو قادمًا من صفوف فريق ميلان الإيطالي.

لوس أنجلوس يعلن تعاقد مع أوليفيه جيرو

وضم فريق لوس أنجليس الأمريكي هداف المنتخب الفرنسي بعقد يمتد حتى 2025 مع خيار تمديده لعام إضافي.

وأوضح المدير العام في فريق لوس أنجليس جون ثورينجتون، "ما رأيناه في جيرو، هو مزيج نادر من قدرته على التراجع قليلًا من أجل ايجاد الترابط بين الخطوط وهوايته التهديفية".

وتابع "يلعب في منتخب فرنسا ومع ميلان بأسلوب شبيه بأسلوب فريقنا، ولدينا شعور بأننا قمنا بالخيار الصحيح لهذه الأسباب".

وتحدث جيرو الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي عن رحيله عن ميلان قائلا: "أنا فخور جدًا بما أنجزته مع ميلان خلال السنوات الثلاث الماضية".

وأضاف:" قصّتي مع ميلان تنتهي هذا العام، لكن ميلان سيبقى دائمًا في قلبي".

