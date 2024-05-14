نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الأبطال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي السبت القادم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعاد الفريق لمواصلة تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة أمس، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني في إطار الاستعداد للمباراة.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران لشرح العديد من الجوانب الخاصة بالتجهيز لمباراة الترجي التي تقام على استاد حمادي العقربي برادس.
وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية والخططية، فيما أدى الحراس تدريبات متنوعة بقيادة ميشيل يانكون.
ويترأس محمود الخطيب، رئيس النادي، بعثة الفريق المتجهة إلى تونس مساء غدٍ الأربعاء؛ لمواجهة الترجي في ذهاب الدور النهائي لدوري الأبطال.
وحرص الكابتن محمود الخطيب على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر الفريق والإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.