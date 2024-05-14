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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات ملف الصفقات التي يسعي نادي برشلونة الإسباني، إلى إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

4 صفقات على رادار برشلونة في الميركاتو الصيفي

ويسعي الفريق الكتالوني، إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الصيفي 2024، من أجل المنافسة بقوة على جميع البطولات في الموسم المقبل، بعدما فشل البلوجرانا في حصد أي بطولة خلال الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فأن على طاولة برشلونة 4 صفقات يسعي جاهدًا للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي في مقدمة تلك الصفقات كل من داني أولمو جناح لايبزيج الألماني، وتشافي سيمونز لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ونيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو، وجويدو رودريجيز لاعب وسط ريال بيتس.

وبات برشلونة قريبًا من إغلاق صفقة جويدو رودريجيز لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني خلال الأيام القليلة الماضية، ويسعي لحسم باقِ الصفقات في أقرب وقت ممكن، لكن يجب عليه أولًا بيع أحد نجومه الكبار من أجل توفير السيولة المالية لتلك الصفقات.

