هل يجدد ريال مدريد عقد لوكا مودريتش؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر مستجدات رحيل الكرواتي لوكا مودريتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هل يجدد ريال مدريد عقد الكرواتي؟

ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فأن مودريتش سيرحل عن صفوف الفريق الملكي في نهاية الموسم، ولم يتم تجديد عقده لمدة موسم آخر.

وكانت بعض التقارير الصحفية، أشارت إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، سوف يجدد عقد مودريتش مع الملكي لمدة موسم آخر، بعد مستواه الرائع الذي قدمه رفقة الريال ومساعدته في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف الموقع الإسباني، بأن مودريتش سيحزم حقائبه في نهاية الموسم للرحيل عن صفوف ريال مدريد، لكن دون إغفال أمر هام، بأنه من الوارد أن يتم تجديد عقده لمدة موسم آخر.

وشدد الموقع، بأن مسألة تجديد عقد النجم الكرواتي لمدة موسم آخر، ستكون في يد كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الملكي وكذلك بيريز رئيس النادي.

