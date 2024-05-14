نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلاف جديد بين تشافي وديكو في برشلونة بسبب مهاجم البلوجرانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، مصمم على رحيل البرازيلي فيتور روكي، مهاجم البرسا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

خلاف جديد بين تشافي وديكو في برشلونة بسبب مهاجم البلوجرانا

وقال الصحفي الإسباني سيكي رودريجز، أن تشافي غير مقتنع تمامًا بإمكانيات فيتو روكي، ولا حتي الطاقم الفني بعد رؤيته في التدريبات.

وأضاف:" تشافي يريد إعارة روكي خلال الميركاتو الصيفي، لأنه يعتقد أنه لا يوجد عرض كبير سيأتي له".

وأكمل:" بالنسبة لديكو المدير الرياضي لبرشلونة، يعتقد أن روكي أفضل مما يعتقد الناس، حيث أنه مفيد ولديه مستقبل باهر مع الفريق الكتالوني".

