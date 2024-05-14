رافاييل فاران يرحل عن مانشستر يونايتد
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم رحيل مدافعه الفرنسي رافاييل فاران بعد 3 مواسم قضاها مع الفريق.
وكان فاران قد انضم لمانشستر يونايتد في صيف عام 2021 قادما من ريال مدريد الإسباني، وشارك في 93 مباراة مع الفريق ونجح في تسجيل هدفين.
وساهم المدافع الفرنسي في تتويج مانشستر يونايتد بلقب كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج.
وغاب فاران الذي أعلن اعتزاله الدولي بعد خسارة نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022 أمام الأرجنتين، عن مانشستر يونايتد في 13 مباراة هذا الموسم جراء تعرضه لثلاث إصابات، كما غاب في الموسم الماضي عن 15 مباراة وقبلها 19 مباراة وجميعها بسبب إصابات مختلفة.
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