نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتفى من مزاملة كريستيانو.. وجهة ماني الجديدة بعد اقتراب رحيله عن النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن وجهة السنغالي ساديو ماني، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وارتبط اسم ماني بالرحيل عن صفوف النصر بعدما وصله عرض جديد من أحد أندية دوري الدرجة الأولى السعودي من أجل الحصول على خدماته.

مستقبل ماني الفترة المقبلة

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن ساديو ماني نجم النصر يحظى باهتمام كبير من قبل نادي القادسية السعودي والذي يخطط للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.

ويريد القادسية ضم ماني من أجل تعزيز صفوفه والخروج بفائدة من سوق الانتقالات الصيفي القادم لبدء موسم جديد بقوة.

الجدير بالذكر أن صاحب الـ32 عامًا قد تألق مع النصر وسجل معه 32 هدفًا وصنع 16 هدف آخر خلال هذا الموسم.

