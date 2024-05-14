نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على رأسهم تاليسكا.. النصر يتخلى عن ثنائي الفريق في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن الثنائي الذي قرر نادي النصر السعودي التخلي عنه خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل من أجل التعاقد مع لاعبين جدد.

ويريد نادي النصر الاستغناء عن لاعبيه الذين لا يشكلون له أهمية كبيرة ورحيلهم عن الفريق لن يؤثر عليه بشيء من أجل ضم لاعبين غيرهم.

النصر يتخلى عن تاليسكا في الصيف

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن نادي النصر قرر وضع الثنائي المتمثل في البرازيلي أندرسون تاليسكا وإيميريك لابورت في قائمة الانتقالات حيث يسعى النادي إلى ضم صفقات جديدة غيرهم.

ويحظى تاليسكا باهتمام كبير من قبل عمالقة أوروبا الذين يسعون إلى التعاقد معه من أجل تدعيم صفوفهم وستشهد الفترة القادمة تفاصيل جديدة في ملف رحيله عن الفريق الأصفر.

يذكر أن النصر يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي خلف الهلال صاحب النسخة الحالية منه برصيد 77 نقطة.

