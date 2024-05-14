نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن مستقبل مودريتش وقرار ناري من ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، مصير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لوكا مودريتش، مع الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي.

وحسبما ذكرت صحيفة ريليفو الإسبانية: "إدارة ريال مدريد لا تضع في خطتها المقبلة تمديد عقد لوكا مودريتش، خلال الفترة الحالية".

وأضافت الصحيفة الإسبانية: "مودريتش كان يرغب في البقاء داخل سانتياجو برنابيو، وكان مستعدا لتمديد تعاقده لمدة موسم آخر وتخفيض راتبه من أجل الاستمرار مع الفريق الملكي، ولكن إدارة الفريق لها رأي آخر".



وأشارت الصحف الإسبانية: "نادي ريال مدريد سيقوم بتكريم لوكا مودريتش على ما قدمه طوال مسيرته مع الفريق الملكي بعد مسيرة حافلة بالألقاب استمرت خلال 12 عامًا".

وجدير بالذكر أن مودريتش شارك مع ريال مدريد هذا الموسم في 43 مباراة، سجل هدفين وقدم 7 تمريرات حاسمة طوال الموسم بجميع المسابقات.