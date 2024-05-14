نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- دخول جماهير الأهلي مجانًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب رادس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر جماهير الكرة المصرية، وخاصة جماهير الأهلي، مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم السبت المقبل ضد الترجي على ملعب رادس في تونس.

وفقًا لإذاعة موزاييك إف إم التونسية، تم الاتفاق خلال الاجتماع الأمني للمباراة على السماح لجماهير الأهلي بالدخول مجانًا إلى ملعب رادس بشرط إظهار جواز السفر المصري، وذلك تأكيدًا على العلاقات الأخوية بين الشعبين التونسي والمصري والعلاقة المتميزة بين فريقي الترجي الرياضي والأهلي.

كما تقرر السماح بدخول 27 ألف مشجع من أنصار الترجي لحضور المباراة التي ستقام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، وسيتم طرح تذاكر المباراة للبيع بسعر 50 دينارًا بدءًا من يوم الخميس المقبل.