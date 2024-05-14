نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت| ناد سعودي يفاوض مورينيو وحقيقة إصابة عمر مرموش.. وحسام البدري يكشف سبب اعتذاره لإدارة مودرن فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الثلاثاء الموافق 14-05-2024.

موسى الشمري: القادسية السعودي يفاوض جوزيه مورينيو لقيادة الفريق

قال موسى الشمري نائب رئيس رابطة الأندية السعودية في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار مع مدحت شلبي عبر قناة mbc أن نادي القادسية السعودي فتح مفاوضات مع البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق في الموسم القادم بعد صعوده لدوري روشن الموسم القادم.

المتحدث الاعلامي لنادي انتراخت فرانكفورت يكشف حقيقة إصابة عمر مرموش

قال المتحدث الرسمي لنادي فرانكفورت الألماني في تصريحات خاصة لبرنامج يا مساء الانوار مع مدحت شلبي عبر قناة mbc إنه لا يعلم شئ عن إصابة عمر مرموش لاعب الفريق وخضوعه لعملية جراحية خلال الفترة القادمة.

حسام البدري يكشف سبب اعتذاره لإدارة مودرن فيوتشر عن قيادة الفريق

كشف حسام البدري نجم الأهلي السابق عبر برنامج يا مساء الأنوار مع مدحت شلبي على قناة mbc إنه اعتذر عن قيادة مودرن فيوتشر بسبب حصوله على رخصة التدريب "pro" وقدم إعتذار لإدارة نادي مودرن فيوتشر نظرا لاهتمامه بالانتهاء تماما من الرخصة التدريبية.

فرج عامر: الحكام تعاني من الضغوط النفسية.. وتصريحات حسام حسن صحيحة

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه يحترم جميع الحكام المصريين، لكن هناك بعض التوترات والأحداث المحيطة تجعل هناك أخطاء في المباريات، مشيرا إلى أن هناك بعض الأخطاء تؤثر في نتائج المباريات وهو ما يقلل من المنافسة في الدوري، ويصدر الاحباط لبعض الفرق التي تنفق ملايين على الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لا بد من تقليل الأخطاء التحكيمية قدر الإمكان، وفي المباراة السابقة تعرضنا لركلة جزاء غير صحيحة أمام نادي زد، بعدما خرجت الكرة إلى الخارج، ولم تعاد تليفزيونيًا وتم الاكتفاء باعادة ركلة الجزاء".

وأضاف: "هناك حكام تعاني من ضغوط نفسية بشكل واضح، لكن بعض الحكام لا تريد الخطأ، والموضوع قد يكون حسابات معينة، يجب رفع مستوى الحكام المصريين".

وأكمل: "هناك بعض مدربي الأندية تعلق خسائرها على التحكيم، ولكن هناك بعض الوقائع الواضحة، ومدعومة بشكل قوي، ولكن الحكام يعانون من ضغوط نفسية في بعض المباريات".

وواصل: "حسام حسن عندما كان مدربا لسموحة كان له دور كبير في تطوير أحمد فتوح، وتحدثت مع اللاعب وقتها بأن عليه الاستفادة من حسام لتطوير موهبته، وإنه سيكون له دور كبير في الاحتراف الاوروبي مستقبلا".

وأشار إلى أن تصريحات حسام حسن صحيحة والدوري المصري لا يفرز لاعبين جيدين.

وأوضح أن الأهلي عليه اللعب بقوة منذ الدقيقة الأولى امام الترجي التونسي، متمنيا تتويج الفريق الأحمر باللقب، مشيرا إلى أن قلق من التحكيم وكذلك استفزاز لاعبي الأهلي. كما أن الفريق التونسي مختلف عن الموسم الماضي ويضم عناصر جيدة.

واكد أنه من الصعب الحديث عن ملف الصفقات حاليا، خصوصا من الأهلي أو الزمالك في ظل ارتباط الناديين بمباريات محلية وقارية.

أكرم عبدالمجيد: يجب تجهيز لاعبي الزمالك نفسيا لمواجهة نهضة بركان في القاهرة

أكد أكرم عبدالمجيد نجم الزمالك وبلدية المحلة السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عليه ترك "عباءة لاعب الكرة السابق"، وأن يدرك جيدًا أنه أصبح مديرًا فنيًا للمنتخب، مشيرا إلى أن تاريخه لا يمكن أحد أن ينكره في المستطيل الأخضر، لكن الوضع مختلف حاليًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك لاعبين مصريين في الخارج أيضًا، ونتمنى أن يسير حسام حسن على درب حسن شحاتة والجوهري وكل من سبقوه، والأمور في يديه حاليًا ونتمنى أن يركز في عمله خلال المرحلة المقبلة من أجل قيادة المنتخب للصعود لكاس العالم".

وأضاف: "يجب على لاعبي الزمالك من الآن الاستعداد لمواجهة الإياب أمام نهضة بركان، وأن يحضروا نفسهم معنويا ونفسيا، لأن اللقاء القادم لن يكون سهلا ويحتاج استعداد قوي".

وأكمل: "عناصر دفاع الزمالك سيتم الاعتماد على نفس الأسماء في الاياب، مع وجود سامسون في الهجوم ايضا، ولا بد من الحرص جيدًا من عدم استقبال أي هدف".

وواصل: "هناك لاعبين جيدين في الزمالك من الممكن الاعتماد عليهم في استغلال الكرات العرضية، وعلى رأسهم سيف الجزيري".

حسن مصطفى: مواجهة الزمالك ونهضة بركان في القاهرة صعبة.. والكرات الثابتة سلاح معين الشعباني

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الكرة المصرية تعاني من بعض المراكز في الدفاع والظهيرين والمهاجم الصريح، مشيرا إلى أن هناك لاعبين محليين تتفوق على المحترف سام مرسي والذي يتم استبعاده لصالح حمدي فتحي ومروان عطية وغيرهم.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "فريق نهضة بركان بدأ لقاء الزمالك بشكل قوي لمدة 25 دقيقة واستطاع تسجيل هدفين، وهو سيناريو معتاد ومكرر من جانب فرق شمال إفريقيا

وأضاف: "نهضة بركان فريق صعب، ويمتلك عناصر جيدة، وكان لا بد أن يدرك جوميز ذلك في لقاء الذهاب، وأن يبلغه الجهاز المعاون بحجم الضغوط التي سيعاني منها في المغرب، خصوصا إنه لم يسبق له خوض تجارب افريقية، الافضل للزمالك كان غلق دفاعه جيدا في بداية اللقاء والاعتماد على المرتدات".

وواصل: "محمد شحاتة عنصر جيد ويمتلك رغبة كبيرة للظهور بشكل قوي مع نادي الزمالك، وهو يسعى للتواجد في منتخب مصر الأول، وأحمد سيد زيزو أصبح قائد للفريق ومؤثر داخل الملعب وفي غيابه يعاني الفريق الأبيض هجوميا، وبالتأكيد تجديد عقده مع الزمالك أمر ضروري، خصوصا مع ايقاف القيد، كما ان الزمالك يحتاج في الأساس لضم ثلاثي هجومي آخر".

وأكمل: "معين الشعباني سيعتمد على الكرات الثابتة في لقاء الإياب، ويجب تفادي احتسابها على الزمالك في المناطق الهجومية".