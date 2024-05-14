عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة توتنهام في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، كوفاسيتش.

خط الهجوم: إرلينج هالاند، فيل فودين، برناردو سيلفا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق خليل البلوشي.