نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موقف "حريف الزمالك" من المشاركة في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعدادته لخوض المواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتلقى الفارس الأبيض هزيمة بهدفين مقابل هدف واحد في مواجهة الذهاب على الملاعب المغربية.

موقف مصطفى شلبي من مواجهة نهضة بركان

وأكد أحمد شوبير عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" توجد محاولات مستميتة من جانب جوميز لتجهيز اللاعب بشكل سريع للمشاركة في مباراة الإياب أمام نهضة بركان".

وتابع:" اللاعب كانت مشاركته مستحيلة ولكن أصبحت قائمة، واللاعب يخضع لجلسات علاجية مكسفة داخل وخارج النادي، وهذا المركز صداع في رأس المدير الفني".

وأختتم:" جوميز أكد أهمية مشاركة مصطفى شلبي في مباراة العودة، ودونجا تم الاطمئنان على جاهزيته لمباراة العودة بعد الإجهاد العضلي الذي تعرض له واللاعب يعود في خلال 48 ساعه".