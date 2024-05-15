علي معلول: سنعود بنتيجة إيجابية من تونس ونحقق اللقب في القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف علي معلول الظهير الأيسر للنادي عن اخر استعداد فريقه من أجل مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تصريحات علي معلول عن نهائي دوري أبطال إفريقيا

وجاءت تصريحات معلول عبر صفحة النادي الأهلي الرسمية والتي بدأت كالاتي: "لاعبين النادي الاهلي يمتازو بالخبره".

وتابع: ان شاء الله بوعد جمهور النادي الاهلي بنتيجه ايجابيه من تونس وتحقيق اللقب في القاهره وسط جماهيرنا".

وأضاف: "كل مقابله وليها احكامها صحيح التاريخ ينصف الأهلي في كتير من الأحيان".

واستكمل: "المباريات النهائية عمر التاريخ ما يكون الفاصل فيها اللي بيكون مركز اكتر في التسعين دقيقة هو اللي بيفوز".

واختتم: " لاعبين الأهلي كلهم عندهم الخبرة الكافية وان شاء الله نرجع بنتيجة إيجابية من تونس ونفوز باللقب في القاهرة".