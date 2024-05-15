مصطفى شوبير: نلعب للأهلي ومعتادين على الضغوطات

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أحمد جودة - القاهرة - علق مصطفى شوبير حارس عرين النادي الأهلي عن اخر استعدادات فريقه من أجل مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت تصريحات الحارس عبر صفحة الأهلي الرسمية والتي بدأت كالاتي: "الترجي نادي كبير واسم كبير فالطبيعي التحضير والتركيز للمباراة

وتابع: “الترجي اختلف عن السنتين اللي فاتوا كتير، في اخر مرتين قدمنا نتيجة ايجابية وبنتمنى نكمل على ده”.

واختتم: وفي النهاية ده ماتش كورة، الجمهور طبعا ليه عامل لكن احنا بنلعب للأهلي ومتعودين على الضغوطات"

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري الأبطال

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي وذلك في المباراة النهائية لدوري الأبطال، وتقام مباراة الذهاب في الثامن عشر من مايو الجاري ويقام لقاء العودة في الخامس والعشرون من مايو.