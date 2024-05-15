الرياضة

مصطفى شوبير: نلعب للأهلي ومعتادين على الضغوطات

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أحمد جودة - القاهرة - علق مصطفى شوبير حارس عرين النادي عن اخر استعدادات فريقه من أجل مواجهة الترجي التونسي في  نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت تصريحات  الحارس عبر صفحة الأهلي الرسمية والتي بدأت كالاتي: "الترجي نادي كبير واسم كبير فالطبيعي التحضير  والتركيز للمباراة

وتابع: “الترجي اختلف عن السنتين اللي فاتوا كتير، في  اخر مرتين قدمنا نتيجة ايجابية وبنتمنى نكمل على ده”.

واختتم: وفي النهاية ده ماتش كورة، الجمهور طبعا ليه عامل لكن احنا بنلعب للأهلي ومتعودين على الضغوطات"

موعد والترجي في دوري الأبطال

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي وذلك في المباراة النهائية لدوري الأبطال، وتقام مباراة الذهاب في الثامن عشر من مايو الجاري ويقام لقاء العودة في الخامس والعشرون من مايو.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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