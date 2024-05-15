أحمد مجدي: السيطرة على غرفة خلع ملابس غزل المحلة وراء العودة للممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد مجدي، نجم نادي غزل المحلة أن السيطرة على غرفة خلع الملابس هذا الموسم، هي السر وراء العودة للدوري المصري الممتاز.

أحمد مجدي يكشف سر عودة غزل المحلة للممتاز

وقال أحمد مجدي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جماهير غزل المحلة شغوفة للغاية بالفريق، وتسافر معنا في كل مكان، من أجل مساندة الفريق".

وأضاف: "الجماهير تقوم بتأجير المنازل حول الملاعب من أجل تشجيعنا من خلالها، كانوا يثقون بنا، والحمد لله أسعدناهم بالتأهل للدوري الممتاز".

وتابع: "عدت لغزل المحلة في بداية الموسم الجاري، وكنت أعلم أن الفريق هبط للدرجة الثانية في ظل عدم السيطرة على غرفة خلع الملابس، ولكن تم تصحيح الأمر هذا الموسم".

وأكمل: "حصلنا على مستحقاتنا بشكل كامل، وفزنا في إحدى المباريات المهمة، وحصلنا على 3 أضعاف المكافأة التي تنص عليها اللائحة".

وأتم أحمد مجدي تصريحاته قائلًا: "هناك إحباط من تصريحات حسام حسن، خصوصًا مع تفسيرها بشكل خاطئ، فهناك لاعبين جيدين ومواهب كثيرة في الدوري".