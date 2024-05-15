نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريفو: لا أحب تشبيهي بـ محمد صلاح.. وهذا ما يميز إدارة غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد رفعت ريفو، نجم نادي غزل المحلة أنه لا يحب تشبيهه بمحمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

ريفو: لا أحب تشبيهي بـ محمد صلاح

وقال أحمد رفعت ريفو في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أريد أن يتم تلميع اسمي، أتعب وأجتهد من أجل إظهار قدراتي، ولكن أجد بعض المواقع تلقبني بشبيه محمد صلاح.. أين أنا".

وأضاف: "جماهير غزل المحلة أحيانًا يشجعون فرق أخرى، ولكن عند مباريات الفريق لا يعرفون إلا غزل المحلة، ويشجعونه فقط".

وتابع: "انتقلت إلى غزل المحلة في يناير الماضي قادمًا من زد، الذي به احترافية كبيرة، ولكنني لم أجد اختلاف في غزل المحلة بشأن هذه الاحترافية".

وأكمل: "إدارة نادي غزل المحلة برئاسة وليد خليل يقومون بمساندة اللاعبين ويقدمون المستحقات في مواعيدها، حتى عند تعثر النتائج".

وأتم أحمد رفعت ريفو تصريحاته قائلًا: "أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لغزل المحلة مدرب كبير، وعمل على نزع الضغوطات لدى اللاعبين، لقد قدم إلى منتصف الموسم، وكان يعمل على الناحية المعنوية للاعبين".