نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشناوي يكشف تفاصيل استعدادات الأهلي لموقعة الترجي التونسي بنهائي دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد الشناوي حارس عرين الأهلي وقائد الفريق عن كواليس واستعدادات فريقه لمواجهة فريقه أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت تصريحات الحارس عبر صفحة الأهلي الرسمية والتي بدأت كالاتي: "نهائي افريقيا صعب امام الترجي، الفريق يواصل التجهيز للمباراة بشكل جيد".

وتابع: "معظم اللاعبين لعبت في رادس وعارفين قيمة المباراة وصعوبتها في تواجد جمهور كبير".

واختتم: “اللاعيبة الكبيرة ليها دور الفترة الجاية مع اللاعبين في تحضيرهم للأجواء اللي هتواجه الفريق”.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري الأبطال

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي وذلك في المباراة النهائية لدوري الأبطال، وتقام مباراة الذهاب في الثامن عشر من مايو الجاري ويقام لقاء العودة في الخامس والعشرون من مايو.