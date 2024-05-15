نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام ابو علي: هذه أكبر بطولة سألعبها في حياتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن كواليس فريقه واستعداده لخوض مباراة الترجي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت تصريحات اللاعب عبر صفحة الأهلي الرسمية والتي بدأت كالاتي:دي اكبر بطوله هلعبها في حياتي ".

وواصل: " الأهلي نادي كبير وخامس نهائي علي التوالي ان شاءالله هنحقق البطولة".

ويعد وسام أبو علي من ضمن اللاعبين الذي يخوضون النهائي الأفريقي الأول في تاريخه بعد انتقاله للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة".

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري الأبطال

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي وذلك في المباراة النهائية لدوري الأبطال، وتقام مباراة الذهاب في الثامن عشر من مايو الجاري ويقام لقاء العودة في الخامس والعشرون من مايو.