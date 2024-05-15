نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مثيرة من إمام عاشور عن نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إمام عاشور لاعب الأهلي عن كواليس واستعدادات فريقه لمواجهة فريقه أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت تصريحات اللاعب عبر صفحة الأهلي الرسمية والتي بدأت كالاتي: "انا نفسي من زمان العب نهائي افريقيا، وسأكون اول واحد همــ ـوت نفسي عشان احقق البطولة".

وواصل: "في لاعيبة كتير في الاهلي حققوا البطولة، لكن بالنسبالي هتكون مختلفة دي اول بطولة افريقيا ليا".

ويعد إمام عاشور من اللاعبين الذي يخوضون النهائي الأفريقي الأول في تاريخه بعد انتقاله للأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري الأبطال

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي وذلك في المباراة النهائية لدوري الأبطال، وتقام مباراة الذهاب في الثامن عشر من مايو الجاري ويقام لقاء العودة في الخامس والعشرون من مايو.