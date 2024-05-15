نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفشة: سأحقق البطولة الرابعة إفريقيا في تاريخي مع الأهلي.. واللعب للأحمر نعمة كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي عن كواليس فريقه واستعداده لخوض مباراة الترجي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت تصريحات اللاعب عبر صفحة الأهلي الرسمية والتي بدأت كالاتي: "احنا داخلين على فينال وبطمنكم ان شاءالله البطوله في الاهلي".

وواصل: "انا عايز اخد البطوله الرابعه علشان اسمي يتكتب في تاريخ الاهلي وتفضل سيرتي كويسه واني بلعب في الاهلي دي نعمه كبيره أو ي".

وخاض أفشة من قبل 4 نهائيات مع الأهلي ليحسم 3 منها لصالح فريقه ويسجل في نهائيين أبرزهم نهائي القرن بين الأهلي والزمالك".

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري الأبطال

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي وذلك في المباراة النهائية لدوري الأبطال، وتقام مباراة الذهاب في الثامن عشر من مايو الجاري ويقام لقاء العودة في الخامس والعشرون من مايو.