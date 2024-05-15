نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو مسلم عن مواجهة الترجي: الأهلي متمرس في الفوز بالنهائيات والجميع يهابه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق إن المارد الأحمر قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي التونسي في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا علي ملعب رادس.

الأهلي متمرس في الفوز بالنهائيات والجميع يهابه

أكد أبو مسلم خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدي عبد الغني أن الأهلي من افضل أندية العالم والجميع يهابه خاصة أنه متمرس في الفوز بالنهائيات وفعلها كثيرا في وقت سابق.

وأشار نجم الأهلي السابق إلي أن المارد الأحمر سيتفوق علي الترجي التونسي بشخصيته القوية والتي تعود عليها الجميع.

وأوضح أبو مسلم ان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لن يجري مفاجآت على تشكيل المارد الأحمر امام الترجي التونسي.