نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرة أمين عمر تقود مباراة مالي وغانا في تصفيات المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل المنتخبات استعداداتها لتصفيات المونديال 2026 والذي يقام في كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويستعد منتخب مالي وغانا للقاء هام وذلك في تصفيات المونديال للقارة الأفريقية في جولتها الرابعة. أمين عمر حكما للقاء و أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري بقيادة امين عمر. ويعاونه كلا من محمود أبوالرجال مساعد أول واحمد حسام طه مساعد ثان ويتواجد أحمد الغندور حكما رابعا. موعد لقاء مالي وغانا في تصفيات المونديال ويقام اللقاء يوم الخميس ٦ يونيو المقبل الشهر القادم علي ستاد ٢٦ مارس بمالي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.