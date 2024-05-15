نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ديانج خارج الأهلي".. شرط وحيد لرحيل بيرسي تاو هذا الصيف عن القلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة النادي الأهلي، مصير بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة.

وأوصى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بضرورة ضم بعض الصفقات الجديدة في مختلف المراكز والتي يأتي في مقدمتها خط الوسط والهجوم.

حقيقة رحيل ثلاثي الأهلي

وأكد محمود شوقي الناقد الرياضي:" موديست بالتأكيد خارج أسوار النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب مستواه الفني الضعيف".

وتابع:" ديانج ربما يرحل عن القلعة الحمراء هذا الموسم، والجنوب افريقي بيرسي تاو سيغادر حال وجود عرضا ماليا مناسب خلال الميركاتو الصيفي القادم".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة الحسم أمام نظيره نادي الترجي التونسي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء يوم السبت القادم الموافق 18 من شهر مايو الجاري، على ملعب ستاد رادس.