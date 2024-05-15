نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاربعاء15-5-2024 بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الاربعاء مباريات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بين ثلاثة مباريات تجمع بين الداخلية والجونة وبيراميدز وسيراميكا كيلوباترا، فاركو وبلدية المحلة.

موعد مباراة الداخلية ضد الجونة

تنطلق مباراة فريقي الجونة والداخلية في الرابعة عصر اليوم الخميس بالجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا

تنطلق مباراة بيراميدز ضد فريق سيراميكا كيلو باترا في السابعة مساء اليوم على ملعب 30 يونيو.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

ومن المقرر أن تنقل مباراتي الفريقين عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.