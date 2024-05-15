نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 15-5-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر مايو الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد برايتون، الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports 2HD.

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة عبر قناة beIN Sports 1HD.

ويحتل فريق مانشستر سيتي بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.