نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء 15-5-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب متابعو مباريات الدوري الإنجليزي في معرفة جدول ترتيب البريميرليج قبل انطلاق مباريات الأربعاء 15-5-2024، والتي ستكون ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين.

وتقام مبارتان فقط اليوم الأربعاء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على نظيره برايتون، بينما يستضيف مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد.

وتبدأ أحداث مباراة تشيلسي وبرايتون في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً، تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء

يحتل إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدف، ويأتي كول بالمر لاعب تشيلسي في المركز الثاني برصيد 21 هدف، فيما يأتي أليكسندر إيساك مهاجم نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 20 هدف.

إرلينج هالاند، مانشستر سيتي: 27 هدف.

كول بالمر، تشيلسي: 21 هدف.

أليكسندر إيساك، نيوكاسل يونايتد: 20 هدف.

دومينيك سولانكي، بورنموث: 19 هدف.

أولي واتكينز، أستون فيلا: 19 هدف.

محمد صلاح، ليفربول: 18 هدف.

هيونج مين سون، توتنهام: 17 هدف.

فيل فودين، مانشستر سيتي: 17 هدف.