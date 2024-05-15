نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأربعاء 15-5-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، ترتيب هدافي الدوري الإسباني، قبل انطلاق مباريات اليوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر مايو الجاري.

وتقام أربع مباريات اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني بموسمه الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني

إشبيلية ضد قادش – في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

رايو فاليكانو ضد غرناطة – في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

سيلتا فيجو ضد أتلتيك بيلباو – في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

خيتافي ضد أتلتيكو مدريد – في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأربعاء

أرتيم دوفبيك، جيرونا: 20 هدف.

جود بيلينجهام، ريال مدريد: 19 هدف.

ألكسندر سورلوث، فياريال: 19 هدف.

روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة: 17 هدف.

انتي بوديمير، أوساسونا: 16 هدف.

بورخا مايورال، خيتافي: 15 هدف.

يوسف النصيري، إشبيلية: 15 هدف.

فينيسيوس جونيور، ريال مدريد: 14 هدف.

ألفارو موراتا، أتلتيكو مدريد: 14 هدف.