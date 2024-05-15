نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأربعاء 15-5-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد عدد كبير من متابعي مباريات الدوري الفرنسي، معرفة ترتيب الهدافين قبل انطلاق مباريات اليوم الأربعاء 15-5-2024، والتي ستكون ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين.

وتقام مبارتان اليوم الأربعاء في الدوري الفرنسي، حيث يحل باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على نظيره نيس، بينما يستضيف ريمس نظيره مارسيليا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة باريس سان جيرمان ضد نيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي نفس التوقيت تبدأ أحداث مباراة ريمس ضد مارسيليا.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأربعاء

يحتل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 27 هدف، ويأتي جوناثان دايفيد لاعب ليا فى المركز الثانى برصيد 19 هدف، فيما يأتي ألكسندر لا كازيت مهاجم ليون في المركز الثالث برصيد 17 هدف.

كيليان مبابي، باريس سان جيرمان: 27 هدف.

جوناثان دايفيد، ليل: 19 هدف.

ألكسندر لا كازيت، ليون: 17 هدف.

بيير أوباميانج، مارسيليا: 15 هدف.

وسام بن يدر، موناكو: 15 هدف.

تهيجس دالينجا، تولوز: 14 هدف.

جيورج ميكوتادزي: 13 هدف.

تيرم موفي، نيس: 11 هدف.

جونسالو راموس، باريس سان جيرمان: 11 هدف.