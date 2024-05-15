نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الاربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد متابعو كرة القدم في كل مكان وخاصة محبي مشاهدة الدوري المصري، معرفة ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباريات اليوم الاربعاء، والذي سيشهد إقامة ثلاثة مباريات.

تقام منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز مباراة تجمع بين الجونة والداخلية، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، فاركو وبلدية المحلة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الاربعاء

يحتل حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 11 نقاط، ويأتي مابولولو نجم الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 10 أهداف، فيما يأتي أحمد بلحاج صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث برصيد 8 أهداف.

حسام أشرف، بلدية المحلة: 11 أهداف.

مابولولو، الاتحاد السكندري: 10 أهداف.

أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا: 8 أهداف.

مصطفي عبد الروؤف،8 أهداف.

أحمد سيد زيزو، الزمالك 7 أهداف.

مصطفى زيكو، زد: 7 أهداف.

محمد سالم، المقاولون العرب: 7 أهداف.

ميدو جابر، المصري: 6 أهداف.

فادي فريد، سموحة: 5 أهداف.

فخر الدين بن يوسف، المصري: 5 أهداف.

كريم بامبو، البنك الأهلي: 5 أهداف.

ياو أنور، الإسماعيلي: 5 أهداف.

أحمد قندوسي، سيراميكا كليوباترا: 5 أهداف.